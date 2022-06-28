В «Векторе» оценили вероятность вспышки конго-крымской лихорадки

В «Векторе» заявили, что в России нет условий для вспышки конго-крымской лихорадки

В России нет условий для вспышки заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. Так эту вероятность оценили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Условий для возникновения вспышки заболеваемости нет», — заявили в центре.

Также там подчеркнули, что за прошедшие 20 лет в России выявили более 2000 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой, однако уровень летальности вируса не превышает четыре процента.

Об обнаружении в России нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки стало известно 28 июня. Исследование показало, что штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1», «Африка-3», а также к абсолютно новой линии «Европа-3».