Курс рубля обновил многолетний максимум

Курс доллара на Мосбирже упал до 52,61 рубля

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июня, курс доллара опустился до 52,61 рубля, для российской валюты это многолетний максимум, свидетельствуют данные площадки.

С начала дня доллар потерял почти два процента. Курс евро опускался до 54,41 рубля. Индекс Мосбиржи с начала дня практически не изменился, оставшись на уровне 2415,78 пункта, а индекс РТС вырос на 1,75 процента, до 1453,08 пункта.

Основной причиной укрепления рубля в последние месяцы остается значительный торговый профицит. Вместе с административными ограничениями на хождение валюты в стране он приводит к невостребованности долларов и евро на бирже.

Изменить ситуацию не смог и дефолт по еврооблигациям, о котором объявило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service. Российские власти отказываются признавать произошедшее неисполнением обязательств перед кредиторами, поскольку средства на выплаты у страны есть, а повлиять на перекрытые возможности довести их до получателей она не может.

Правительство и Центробанк предпринимают определенные усилия, чтобы вернуть рубль на адекватные для бюджета уровни. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, речь идет о курсе 70-80 рублей за доллар.

С нынешними параметрами, предупреждал глава Минэкономразвития Максим Решетников, экономике грозит дефляционная спираль, то есть снижение цен из-за падения спроса, вызванного, в свою очередь, сокращением доходов населения, что приводит к остановке производств и дополнительному снижению доходов и цен.