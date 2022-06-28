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Звезда «Уральских пельменей» рассказал о необычном способе позвать замуж

Мясников из «Уральских пельменей» рассказал, что делал предложение жене с помощью йогурта

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, как необычно позвал замуж свою будущую жену Надежду Мясникову. В интервью KP.RU шоумен признался, что из-за отсутствия денег он сделал партнерше предложение с помощью йогурта.

Мясников позвал будущую супругу замуж в 2001 году. Юморист отметил, что тогда у него не было средств на покупку кольца и он приобрел его уже позже. «Приходилось как-то выкручиваться. И вот какую я придумал штуку. Мы смотрели вечером фильм, и я подошел к Наде с йогуртом, в котором лежала записка с надписью: "Надя, выходи за меня"», — вспомнил он.

Сначала партнерша Мясникова не поняла происходящего и даже немного возмутилась, добавил он. Однако когда девушка прочитала записку, то, по словам шоумена, начала его обнимать, целовать и ответила согласием на предложение.

Ранее Мясников также вспомнил свое самое необычное свидание. Юморист рассказал, что из-за проблем с деньгами ходил с будущей женой на утренние сеансы в кино и просыпался для этого в шесть утра.

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Маргарита Щигарева
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