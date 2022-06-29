Автоэксперт назвал бессмысленной отмену штрафов за ряд нарушений ПДД

Автоэксперт Моржаретто заявил, что кодекс о нарушениях ПДД нужно полностью переписать

Кодекс о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) нужно полностью переписать, а отмена штрафов за мелкие нарушения является бессмысленной. Так новый законопроект Госдумы назвал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, его слова приводит «360».

«Я вообще считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать. И такая работа идет, насколько я знаю», — заявил автоэксперт.

По его словам, в ПДД сейчас есть диспропорции по ряду правонарушений. При этом, считает эксперт, малыми поправками ситуацию исправить не получится, так как необходимо менять всю структуру кодекса. Моржаретто предложил разделить нарушения по группам и прописать их по частям, чтобы «все было примерно равнозначно».

«Известия» ранее сообщили, что Госдума подготовила законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки. Также документ предусматривает отмену штрафа для российских водителей за не пройденный техосмотр.