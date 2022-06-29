Минобороны России заявило о разгроме батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Представитель МО Конашенков заявил о разгроме батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

108-й батальон десятой горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгромлен. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ», — рассказал представитель Минобороны.

По словам генерала, из 350 человек личного состава батальона в строю остались лишь 30. Конашенков уточнил, что информация о полном разгроме батальона поступила от пленных солдат ВСУ.

Также, по заявлению представителя российского военного ведомства, украинские военнослужащие испытывают проблемы с продовольствием, из-за чего массово оставляют свои позиции.

Ранее сообщалось, что российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.