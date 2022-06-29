Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России заявило о разгроме батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Представитель МО Конашенков заявил о разгроме батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

108-й батальон десятой горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгромлен. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ», — рассказал представитель Минобороны.

По словам генерала, из 350 человек личного состава батальона в строю остались лишь 30. Конашенков уточнил, что информация о полном разгроме батальона поступила от пленных солдат ВСУ.

Также, по заявлению представителя российского военного ведомства, украинские военнослужащие испытывают проблемы с продовольствием, из-за чего массово оставляют свои позиции.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

Ранее сообщалось, что российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.