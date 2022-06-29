Еще одна европейская страна закрыла визовые центры в России

TourDom.ru: Бельгия закроет визовые центры в России с 1 июля до особого распоряжения

Власти еще одной европейской страны — Бельгии — приняли решение о временном закрытии визовых центров в России. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.

Отмечается, что сотрудники московского отделения VFS Global подтвердили информацию о прекращении работы центров. Прием документов от российских граждан на все категории виз временно приостанавливается с 1 июля.

«Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются — до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений», — уточнили в TourDom.ru.

Ранее в июне сообщалось, что Греция снова приостановит выдачу виз россиянам. Так, в связи с депортацией греческих дипломатов из России визовый центр Греции будет закрыт с 29 июня по 1 июля.

Бельгия одной из первых европейских стран предложила прекратить выдачу шенгенских виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. По словам госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, пребывание россиян на территории ЕС «нежелательно».