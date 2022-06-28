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Греция снова приостановит выдачу виз россиянам

Визовый центр Греции приостановит работу с 29 июня по 1 июля из-за депортации дипломатов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Визовый центр Греции снова приостановит свою работу — с 29 июня по 1 июля отдел временно перестанет выдавать визы и принимать документы у граждан. Об этом пишет ТАСС.

Как заявили в Генеральном консульстве Греции в Москве, решение принято в связи с депортацией греческих дипломатов из России.

«В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа со среды — 29 июня и до пятницы — 1 июля генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера», — говорится в сообщении.

Ранее в июне МИД России выслал восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Ведомство также выразило протест в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с российским посольством.

Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что Греция «перестала быть страной, благоприятной для отдыха». Дипломат предупредил о «неослабевающей волне русофобии» в греческих СМИ, а также отметил, что посольству известно о случаях угроз в адрес российских граждан.

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Дарья Рыбак
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