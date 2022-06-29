Премьер Израиля уйдет со своего поста

Премьер Израиля Беннет не будет участвовать в новых выборах в парламент

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не будет участвовать в предстоящих выборах в Кнессет (парламент страны) и уйдет со своего поста. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Беннет заявил об этом членам своей партии «Ямина». Информацию подтвердил пресс-секретарь главы израильского правительства.

В заявлении, которое было сделано перед голосованием в Кнессете за роспуск парламента и подготовку к новым выборам, уточняется, что Беннет сохранит должность заместителя премьер-министра после того, как его партнер по коалиции, министр иностранных дел Яир Лапид займет пост главы правительства.

The Jewish Chronicle добавляет, что Беннет уйдет в отставку в конце этого года.

Предстоящие выборы в Кнессет станут пятыми за последние три года.

Ранее в июне сообщалось, что Нафтали Беннет договорился с Яиром Лапидом о роспуске Кнессета. До проведения новых выборов, согласно имеющемуся коалиционному соглашению, обязанности премьера должны временно перейти к главе внешнеполитического ведомства.

Беннет возглавляет правительство Израиля с 13 июня 2021 года.