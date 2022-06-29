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Ученикам российской гимназии задали посмотреть «Бесогон» для «понимания правды»

В Ульяновске восьмиклассникам для «понимания правды» задали на лето смотреть «Бесогон»

Фото: Greta Hoffman / Pexels

В Ульяновске восьмиклассникам из гимназии №44 имени Деева задали на лето смотреть программу Никиты Михалкова «Бесогон». Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

По замыслу педагога, таким образом дети должны научиться «ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду», следует из текста ее сообщения с подведением итогов года, скриншот которого опубликовало издание. Кроме того, восьмиклассникам напомнили о необходимости выучит гимн России.

В свою очередь власти Ульяновска заявили, что учитель имеет полное право рекомендовать школьникам к просмотру «книги, фильмы, передачи, направленные на общее развитие детей». Об этом изданию «Подъем» сообщили в городском управлении образования.

Ранее в Санкт-Петербурге учеников четвертого класса довели до слез выпуском «Бесогона» о нацизме и Украине. По словам отца одного из детей отца одного, показ организовала преподавательница курса «Основы светской этики». Случай получил широкий резонанс и привел к прокурорской проверке в школе. По ее итогам выяснилось, что учительница нарушила закон, поскольку видео имеет маркировку 18+.

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Константин Лысяков
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