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Показ «Бесогона» в российской школе закончился прокурорской проверкой

Показ «Бесогона» детям закончился прокурорской проверкой для петербургской школы №321
Никита Михалков

Никита Михалков. Кадр: БесогонTV / YouTube

Воспитание патриотизма в четвероклассниках из школы №321 с помощью показа видеозаписи авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» закончилось прокурорской проверкой. Об этом заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, передает издание «Фонтанка».

Она пояснила, что представители прокуратуры пришли в российскую школу после обращения отца одной из учениц. Образовательное учреждение проверили на соблюдение требований законодательства о защите детей от информации, которая может навредить их нравственному и духовному развитию.

По итогам проверки надзорного ведомства выяснилось, что показавшая отрывок из передачи «Бесогон», посвященный происхождению фашизма, учительница допустила нарушение законодательства, поскольку видео имеет маркировку 18+ и не предназначено для несовершеннолетних.

О резонансном случае в школе №321 в Санкт-Петербурге стало известно 20 апреля. Четвероклассникам преподавательница курса «Основы светской этики» продемонстрировала выпуск «Бесогона». По словам отца одного из школьников, показ передачи под названием «Откуда растут ноги» об истоках «украинского нацизма» состоялся 6 апреля.

Директор школы Людмила Капустина сообщмла, что учительнице объявили выговор.

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Анна Щербакова
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