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Последствия вступления в НАТО Финляндии и Украины сравнили

Политолог Дудаков: вступление Финляндии в НАТО не так опасно, как Украина в альянсе

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является менее опасным для России, чем в случае аналогичного решения по Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил, что режим в этих странах не такой выражено антироссийский, у государств нет желания воевать.

Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Дату присоединения государств к блоку назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Спецоперация России на территории Украины во многом началась из-за потенциального вступления страны в НАТО, подчеркнул Дудаков. Но он уверен, что эти два прецедента нельзя сравнивать: Швеция и Финляндия не несут такой угрозы безопасности России.

«Главная опасность Украины была в том, что там крайне агрессивный антироссийский режим, который, в случае вступления в альянс, двигал бы весь блок к столкновению с Россией, — объяснил политолог. — В Швеции и Финляндии же режим относительно умеренный, там нет агрессивных настроений и желания воевать, потому и уровень угрозы не такой высокий. Хоть ситуация, конечно, все равно неприятная».

Дудаков подчеркнул, что Россия в любом случае будет принимать ответные меры, чаще проводить военные учения на северо-западных границах и наращивать войска.

Ранее НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В канцелярии президента Турции рассказали, что Анкара смогла добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом», — заявили в канцелярии.

Также сообщается, что Швеция и Финляндия согласились не поддерживать признанную в Турции террористическую организацию фетхуллахистов (ФЕТО).

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Наталия Белова
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