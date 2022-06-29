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Глава UFC анонсировал возвращение Джона Джонса

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион UFC Джон Джонс вернется к боям

Кадр: an1mal_official / YouTube

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал возвращение к выступлениям американца Джона Джонса. Промоутер стал гостем шоу The Jim Rome Show.

По словам Уайта, организация подбирает соперника для 34-летнего бойца. Он отметил, что Джонс может подраться с Фрэнсисом Нганну, если тяжеловес успеет восстановиться после травмы колена, или же проведет поединок против Стипе Миочича. Уайт добавил, что, несмотря на поведение Джонса вне октагона, он считает его лучшим бойцом в истории.

Джонс не дрался в UFC с февраля 2020-го. Тогда он удержал пояс чемпиона организации в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса. После этого Джонс собирался перейти в тяжелую весовую категорию.

Джонс ранее занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды становился чемпионом в полутяжелом весе.

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