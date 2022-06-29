Россия отвергла обвинения в ударах по гражданским объектам и населению Украины

Представитель МИД Полищук отверг обвинения РФ в ударах по гражданским объектам Украины

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отверг обвинения в адрес РФ в ударах по гражданским объектам и мирному населению Украины, заявив, что это не является целями в ходе спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с ее территории», — отметил представитель МИД, добавив, что удары наносятся только по военным целям высокоточным оружием.

Полищук подчеркнул, что «гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов».

Ранее Полищук заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Донбасс был освобожден как можно скорее. «Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — сказал представитель ведомства, добавив, что на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану.