Россия заявила о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса

Представитель МИД Полищук заявил о заинтересованности РФ в скорейшем освобождении Донбасса

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что Россия заинтересована в том, чтобы Донбасс был освобожден как можно скорее.

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — сказал представитель ведомства, добавив, что на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану.

«Все ее цели будут обязательно достигнуты», — подчеркнул дипломат.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, назвал сроки проведения спецоперации на Украине. По словам зампреда, РФ начала военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной. «Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — заключил Полянский.