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Центробанк задумал разрешить переводить из России больше денег

Глава ЦБ Набиуллина заявила о планах увеличить лимит на переводы за рубеж
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Российский Центральный банк планирует разрешить гражданам отправлять за границу существенно больше средств, чем позволяют актуальные лимиты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приводит РБК.

«Что касается, например, [лимита в] 150 тысяч долларов для граждан [на] перевод денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство», — сказала Набиуллина, не приводя конкретных масштабов задуманного увеличения лимита.

Ограничения в 150 тысяч долларов в месяц действуют с 8 июня — решение об их смягчении до соответствующего уровня было принято 7 июня, до того прежний порог составлял 50 тысяч долларов. Решение касается переводов со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку и распространяется на нерезидентов из дружественных стран.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тысяч долларов, что вдвое больше прежнего лимита в 5 тысяч долларов. При этом в силе остается запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Предполагалось, что меры будут действовать до 30 сентября.

Ограничения на вывод иностранной валюты были введены в начале марта. Тогда резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось.

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Платон Щукин
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