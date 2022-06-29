Центробанк задумал разрешить переводить из России больше денег

Глава ЦБ Набиуллина заявила о планах увеличить лимит на переводы за рубеж

Российский Центральный банк планирует разрешить гражданам отправлять за границу существенно больше средств, чем позволяют актуальные лимиты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приводит РБК.

«Что касается, например, [лимита в] 150 тысяч долларов для граждан [на] перевод денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство», — сказала Набиуллина, не приводя конкретных масштабов задуманного увеличения лимита.

Ограничения в 150 тысяч долларов в месяц действуют с 8 июня — решение об их смягчении до соответствующего уровня было принято 7 июня, до того прежний порог составлял 50 тысяч долларов. Решение касается переводов со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку и распространяется на нерезидентов из дружественных стран.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тысяч долларов, что вдвое больше прежнего лимита в 5 тысяч долларов. При этом в силе остается запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Предполагалось, что меры будут действовать до 30 сентября.

Ограничения на вывод иностранной валюты были введены в начале марта. Тогда резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось.