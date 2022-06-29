В России сократили порядка 30 тысяч чиновников
В России сократили порядка 30 тысяч чиновников, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда.
Глава российского правительства отметил, что была проведена административная реформа с учетом всех федеральных органов исполнительной власти.
«И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тыс. государственных служащих», — заявил Мишустин.
Ранее премьер-министр России рассказал, как видит государство без бюрократии. По его словам, власти намерены сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Глава правительства подчеркнул, что таким образом удастся избежать необходимости в «справках, бумажных документах и личных посещениях госучреждений».