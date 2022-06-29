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Гражданина Латвии осудили за контрабанду и гибель сирийских беженцев

В Австрии гражданина Латвии осудили на 7 лет за контрабанду и гибель сирийских беженцев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Австрии окружной суд Айзенштадта приговорил 19-летнего гражданина Латвии к семи годам лишения свободы за контрабанду 30 сирийских беженцев и гибель двоих из них. Об этом пишет портал Delfi.

Согласно материалам дела, в октябре 2021 года в лесу на сербско-венгерской границе осужденный латвиец забрал на своем фургоне группу сирийских беженцев, которые планировали попасть на машине в Австрию.

На пути в страну сирийцы провели восемь часов в герметичном фургоне, где оставались практически без воздуха, воды и еды. В результате такой поездки двое из них скончались.

Отмечается, что автомобиль с нелегальными мигрантами был обнаружен 19 октября 2021 года возле Зигендорфа, неподалеку от венгерско-австрийской границы. К тому моменту водителю фургона удалось скрыться, однако уже через два месяца он был арестован в Латвии.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи мигрантов проникли на территорию Европейского союза, выломав дверь КПП на границе Марокко и Испании. Уточняется, что нелегалы были вооружены палками и крюками, с помощью которых отбивались от сотрудников правоохранительных органов.

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Алевтина Запольская
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