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Володин предрек Евросоюзу кризис из-за слабого евро

Спикер Госдумы Володин заявил, что из-за слабого евро ЕС может столкнуться с кризисом

Евросоюз (ЕС) может ждать масштабный кризис, итогом которого может стать возврат к национальным валютам. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, в то время как рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, евро при попустительстве США слабеет.

«США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуации выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы», — заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что если раньше ЕС мог помогать членам союза с более слабой экономикой, то сейчас даже богатые члены Евросоюза не смогут помочь соседям.

Ранее Володин заявлял, что «США и их сателлитам» стоит привыкать к оплатам в рублях.

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