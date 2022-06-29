Словакия заменит советские БМП шведскими машинами

European Defence Review: Словакия купит шведские боевые машины пехоты CV90 Mk IV

Правительство Словакии приняло решение о приобретении 152 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 Mk IV. Машины шведского производства заменят BVP-1 и BVP-2, которые являются копиями советских БМП-1 и БМП-2. Об этом сообщает правительство Словакии, передает European Defence Review.

Отмечается, что власти одобрили предложение министерства обороны о покупке 152 гусеничных БМП CV90 Mk IV с автоматической пушкой Bushmaster III калибра 35 миллиметров. Эти машины постепенно заменят устаревшую технику словацких военных. Перспективные колесные и гусеничные машины позволят сформировать тяжелую механизированную бригаду.

Также в рамках конкурса в Словакии рассматривали боевые машины пехоты CV9030 с пушкой калибра 30 миллиметров, БМП KF41 Lynx, Borsuk и ASCOD. Предполагаемая стоимость машин и инфраструктуры для их эксплуатации составит 1,6 миллиарда евро.

Серийное производство БМП CV90 начали в 1993 году. Машина получила дизельный двигатель мощностью 550 лошадиных сил. Версию Mk IV оснащают двигателем Scania мощностью до 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией X300.

В марте стало известно, что правительство Словакии выбрало новую колесную боевую машину пехоты в рамках программы BOV 8x8. Фаворитом испытаний стала финская машина Patria AMVXP.

Синдром отмены: Россия



