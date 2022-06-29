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Россиянам рассказали о посадках в июле

«ВсеИнструменты.ру»: в июле нужно рассадить клубнику и выкопать тюльпаны

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В июле больше всего внимания нужно уделить плодоносящим кустарникам, сообщил «Ленте.ру» эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. В беседе с журналистом он подробно рассказал россиянам о посадках в июле — самом жарком месяце лета.

Так, по его словам, малина в июле нуждается в обрезке отмерших веток, а также в подвязке тех, на которых очень много ягод. «Смородина и крыжовник летом подвергаются атаке вредоносных насекомых, поэтому их обязательно нужно опрыскать специальным средством от вредителей. Не лишним будет внести удобрения», — говорит специалист компании.

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В конце июля уже можно рассадить клубнику, а также выкопать луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы), говорит он. Также Соколов напомнил, что второй летний месяц отлично подходит для посадки двулетних цветов.

Эксперт отметил, что в июле дачники уже собирают первый урожай ягод, огурцов, помидоров, кабачков, раннего картофеля. «Если урожай вам показался недостаточным, можно еще раз посадить укроп, петрушку, редис, дайкон, редьку, салат, зеленый лук, шпинат, спаржевую фасоль или другие бобовые. Они успеют принести плоды второй раз», — посоветовал он.

Ранее агроном Даниил Костылев предупредил об опасности некоторых овощей с дачи. Он отметил, что если растения слишком рьяно удобрять, то их плоды накопят в себе нитраты и пестициды.

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Вера Владзиевская
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