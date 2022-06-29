В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза

FP: блокада Калининграда может представлять опасность для «баланса» отношений России и ЕС

Эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy (FP) объяснила, что сейчас отношения России и Евросоюза (ЕС) не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может представлять опасность для этого «баланса».

По ее словам, Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. Эшфорд считает, что не допустить проблему изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в пакете санкций.

При этом эксперт допустила, что Литва, возможно, не должна создавать лазейку в антироссийских санкциях для Калининграда. «Но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», — пояснила она.

Эшфорд подчеркнула, что Западу нужно приспособиться к существующей экономической реальности.

Ранее в июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам главы региона, Литва пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии.