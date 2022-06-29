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Доходы мировых компаний от продажи акций рекордно упали за последние 19 лет

Nikkei сообщила, что доходы компаний мира от продажи акций рекордно упали с 2003 года

Фото: Unsplash.com

Доходы мировых компаний от продажи акций рекордно упали за последние 19 лет, меньше они заработали только в 2003 году, когда на фондовых биржах произошел крупный обвал. Об этом сообщила японская газета Nikkei, передает ТАСС.

С 1 января до 9 июня прибыль составила 196,4 миллиарда долларов, это на 70 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Наибольшие убытки понесли американские корпорации, они заработали 30 миллиардов долларов или одну шестую часть своего дохода в прошлом году. Отмечается, что США впервые уступили китайским компаниям по этому показателю бизнеса, в КНР доходы вдвое превысили поступления Соединенных Штатов.

Эксперты связывают падение прибыли от продажи акций с ужесточением финансовой политики ведущих мировых стран на фоне роста инфляции и кризиса из-за событий на Украине.

Ранее глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард успокоила европейцев насчет будущего экономики региона. Руководитель регулятора считает, что еврозоне удастся избежать масштабной рецессии.

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Марина Совина
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