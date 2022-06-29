Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Затянутый черным дымом от пожара московский двор сняли на видео

В Москве на Каширском шоссе затянутый черным дымом от пожара двор попал на видео

Двор в Москве, который оказался затянут черным дымом из-за мощного пожара, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах виден раскинувшийся на большой площади огонь, дым от которого поднимается высоко вверх. Также на видео попали пожарные, которые пытались потушить огонь.

О происшествии на Каширском шоссе стало известно 29 июня. Возгорание началось с мусора, а позже перекинулось на металлические ангары. Общая площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.

К тушению огня привлекли вертолет Ка-32. Угроза жилым строениям отсутствует, пострадавших при инциденте нет.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине
МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы
Светлана Лобода переписала дом на охранника
Названа доля боеспособных самолетов США
Захарова назвала причину высылки российских дипломатов из Болгарии
У москвичей предложили изымать электросамокаты
Совладельца ресторанов «Тапчан» избили и обокрали на 700 тысяч евро в Москве
Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой
Мощный пожар на юге Москвы сняли из окон ближайшего здания
В ЛНР рассказали об иностранных наемниках в Северске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.