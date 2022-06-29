Затянутый черным дымом от пожара московский двор сняли на видео

В Москве на Каширском шоссе затянутый черным дымом от пожара двор попал на видео

Двор в Москве, который оказался затянут черным дымом из-за мощного пожара, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах виден раскинувшийся на большой площади огонь, дым от которого поднимается высоко вверх. Также на видео попали пожарные, которые пытались потушить огонь.

О происшествии на Каширском шоссе стало известно 29 июня. Возгорание началось с мусора, а позже перекинулось на металлические ангары. Общая площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.

К тушению огня привлекли вертолет Ка-32. Угроза жилым строениям отсутствует, пострадавших при инциденте нет.