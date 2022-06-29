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ESPN назвал лучших бойцов MMA мира

Чемпион UFC Камару Усман попал в число номинантов на звание лучшего бойца MMA мира
Камару Усман

Камару Усман. Фото: Reinaldo Reginato / Globallookpress.com

Стали известны номинанты на звание лучшего бойца смешанного стиля (MMA) в рамках премии ESPYS-2022. Об этом сообщает ESPN.

Издание назвало имена четырех спортсменов. Трое из них — представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом за премию ESPYS поспорят австралиец Александр Волкановски, бразилец Чарльз Оливейра, американец Камару Усман. Также на звание лучшей претендует Кайла Харрисон, известная по выступлениям в Professional Fighting League.

В ноябре 2021-го Усман в пятый раз защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Он одержал победу над соотечественником Колби Ковингтоном.

В мае 2021-го Оливейра завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. В декабре того же года он провел первую защиту, победив Дастина Порье. В мае 2022-го Оливейра не сумел сделать вес перед поединком против Джастина Гейджи и утратил пояс.

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