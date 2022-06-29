Белоруссия продлила эмбарго на западные продукты

Белоруссия продлила продуктовое эмбарго на ряд западных товаров до конца года

Белоруссия продлила действие продуктового эмбарго на ряд западных товаров. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, запрет на ввоз в страну ряда западных продовольственных товаров будет продлен до конца 2022 года.

1 января Белоруссия на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении перечня товаров из западных стран, которые ранее присоединились к санкциям против республики. В частности, оно коснулось государств Европейского союза (ЕС), а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Сербии и Лихтенштейна.