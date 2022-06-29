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Российского ученого осудили на 10 лет за хищение из бюджета миллиарда рублей

Член-корреспондент РАН получил 10 лет за хищение 1 млрд рублей через НПО «Орион»

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Перовский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы 72-летнего члена-корреспондента РАН Анатолия Филачева по делу о хищении одного миллиарда рублей из бюджета, которые были выделены на исследования Научно-производственному объединению (НПО) «Орион». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный, являвшийся руководителем НПО, и его бывший первый заместитель Мясуда Корнеева признаны виновными в растрате, они получили максимальный срок, предусмотренный статьей 160 УК РФ. Также суд назначил им дополнительное наказание в виде штрафа на сумму два миллиона рублей с каждого. Другие фигуранты дела — начальник службы безопасности НПО Константин Волков и поставщики осуждены на сроки от пяти до семи лет.

Суд установил, что выделенные бюджетом средства выводились из НПО по фиктивным договорам о поставках научного оборудования и средств безопасности. Филачев своей вины не признал. Слушания проходили в закрытом режиме.

Филачева арестовали в марте 2019 года, а через год освободили из СИЗО в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.

НПО «Орион»» является ведущим российским производителем электронно-оптических и тепловизионных приборов для «Роскосмоса» и Минобороны.

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Любовь Ширижик
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