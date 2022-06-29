В ООН напомнили о свободе прессы после угроз Зеленского журналистам из России

Стефан Дюжаррик напомнил о свободе прессы после слов Зеленского журналистам из России

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о свободе прессы после угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес журналистов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ООН отметил непоколебимость и неизменность принципа свободы прессы. Дюжаррик подчеркнул, что это относится ко всему миру, в том числе к 193 государствам-членам организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «накажет» российских журналистов за их работу. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинского лидера прекратить запугивать людей, которые работают в СМИ. По ее словам, подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества».

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