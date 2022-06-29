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В Госдуме объяснили предложение увеличить суммы штрафов за нарушение ПДД

Депутат Панькина назвала езду без прав опасным нарушением и призвала увеличить штрафы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Езда без прав является опасным нарушением, поэтому нужно увеличить штрафы для таких нарушителей, чтобы подобные случаи происходили реже. Так соответствующее предложение объяснила депутат Государственной Думы Ирина Панькина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, законопроект направлен лишь на усиление ответственности водителей, которые садятся за руль уже будучи лишенными прав, пьяными выезжают на встречу или представляют повышенную опасность. Для таких случаев и предусмотрено исключение из скидки, добавила она.

«Повышение штрафов — это всегда определенное воздействие, это работает. Когда мы говорим об увеличении штрафов в разы, превентивная функция в виде карать рублем эффективна и себя оправдывает», — заключила Панькина.

27 июня депутаты Госдумы выступили с предложением лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на штрафы. Парламентарии рекомендовали лишить скидки в 50 процентов при оплате штрафа водителей, если их ранее привлекали по статье о повторном вождении без удостоверения.

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Сергей Истомин
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