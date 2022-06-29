Генсек ООН раскритиковал увеличение добычи энергоресурсов из-за Украины

Генсек ООН Гутерриш раскритиковал рост добычи энергоресурсов из-за спецоперации на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины, пишет Nikkei Asia.

Он призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике. Руководитель международной организации объяснил, что на фоне специальной операции на Украине некоторые страны увеличивают использование ископаемого топлива. «Они вкладывают еще миллиарды долларов в уголь, нефть и газ, которые способствуют углублению нашей климатической катастрофы», — указал он.

По мнению Гутерриша, подобная политика оторвана от реальности и ископаемый вид энергоресурсов «не является решением проблемы и никогда им не станет».

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов выступил против сокращения добычи нефти в России. Он рассказал, что есть план перенаправлять поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.