Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Обнаружены эффективные против вируса гепатита Е вещества

В Рурском Университете обнаружили растительные вещества, эффективные против гепатита

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Рурского университета в Бохуме обнаружили растительные соединения, которые могут стать основой для препаратов против гепатита E (HEV). Результаты исследования опубликованы в журнале Antiviral Research.

Специалисты изучили библиотеку химически модифицированных рокаглатов на предмет их противовирусного действия. Рокаглаты представляют собой группу растительных веществ, продуцируемых различными деревьями, имеющими красную древесину. Давно известно, что эти соединения оказывают ингибирующее действие на пролиферацию некоторых раковых клеток. Однако только в 2008 году впервые были опубликованы данные об их действии против РНК-содержащих вирусов. Например, рокаглаты могут ингибировать репликацию вирусов Эбола, HEV, вирусов Зика, а также SARS-CoV-2.

Ученые протестировали 205 веществ, чтобы оценить их эффективность против вируса гепатита в клеточной культуре. Для этого они использовали линии раковых клеток и геномы HEV, помеченные репортерным геном. По количеству произведенного белка, кодируемого репортерным геном, исследователи могли точно измерить, насколько успешно вирус реплицируется в присутствии различных соединений.

Оказалось, что ингибирующая концентрация трех наиболее эффективных рокаглатов составляет 0,5–3 наномоля. Общей чертой этих соединений является присутствие амидиногруппы. В дальнейшем исследователи планируют изучить эффективность и токсичность испытанных рокаглатов уже на живом организме.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Назван критичный для России курс доллара
Опрос жителей Молдавии показал уровень доверия Санду
H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России и на Украине
Звездный адвокат заявил о необходимости тюремного срока для Успенской
Зеленский сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в метро
Экс-главу ФСС Татарстана отправили в колонию за взятку в 4 миллиона рублей
Разведка ЛНР сообщила о маршруте американских наемников в Северске
В США рассказали об угрозе для беженок из Украины в Европе
Бывший муж Бузовой сообщил о проблемах в семье
В Турции отказались считать соглашение с Финляндией и Швецией унижением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.