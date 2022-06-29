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Раскрыто происхождение челюстей позвоночных из жабр

eLife: челюсти позвоночных животных эволюционировали из жабр древних рыб

Фото: Trust Katsande / Unsplash

Ученые Университета Южной Калифорнии и Кембриджского университета раскрыли происхождение челюстей у позвоночных животных. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале eLife, они возникли из жабр древних рыб.

У рыб челюсти имеют общее эмбриональное происхождение с жабрами. Во время развития челюсти и жабры возникают из эмбриональных структур, называемых жаберными дугами. Первая из этих дуг называется нижнечелюстной, поскольку дает начало челюстям, а дополнительные дуги развиваются в жабры. Есть также анатомические сходства: жабры поддерживаются верхней и нижней костями, которые можно рассматривать как аналоги верхней и нижней челюстей. Однако гипотеза, что челюсть эволюционировала из жабр, до сих пор остается спорной.

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Почти все рыбы обладают крошечной анатомической структурой, называемой псевдобранхией, которая напоминает рудиментарную жабру. Однако эмбриональное происхождение данной структуры было неопределенным. Ученые использовали методы визуализации для отслеживания судьбы эмбриональных клеток у рыбок данио и показали, что псевдобранхия происходит из нижнечелюстной дуги, которая дает начало челюсти. Кроме того, многие гены и регуляторные механизмы управляют развитием как псевдобранхий, так и жабр.

По словам ученых, это означает, что структуры, возникающие из нижнечелюстной дуги — псевдобранхии и челюсти — могли взять начало из жабр, которые были изменены в течение долгой эволюции. Известно, что скаты, относящиеся к совершенно другому эволюционному классу челюстных позвоночных (хрящевые рыбы), также имеют пседобранхии. Таким образом, псевдобранхии присутствовали у последнего общего предка всех челюстных позвоночных. Вместе все это представляет доказательство классической теории, что жаберная структура превратилась в челюсть позвоночных.

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Александр Еникеев
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