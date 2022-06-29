В Совфеде назвали детским поступком высылку российских дипломатов из Болгарии

Косачев сравнил решение Болгарии по высылке дипломатов РФ с привлекающими внимание детьми

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал детским поступком высылку 70 российских дипломатов из Болгарии и сравнил власти страны с привлекающими внимание родителей детьми.

«Бывало в детстве, когда нет аппетита, а в результате вываливаешь в знак протеста кашу из тарелки на пол. Вот так болгары, лишившиеся правительства, высылают из страны 70 российских дипломатов. Огульно, по обвинению в шпионаже», — подчеркнул сенатор.

Косачев пристыдил Болгарию за подобное решение, напомнив, что Россия всегда знала жителей страны другими, способными на лучшее.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил Болгарии ответом на высылку 70 российских дипломатов. Депутат не исключил, что Москва примет симметричное решение относительно болгарской дипломатической миссии в Российской Федерации, назвав сложившуюся ситуацию серьезным ударом.

28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на этот шаг.

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