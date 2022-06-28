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В Госдуме пригрозили Болгарии симметричным ответом на высылку 70 дипломатов

Депутат ГД Слуцкий не исключил симметричный ответ на высылку 70 дипломатов РФ из Болгарии
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Russian State Duma/ Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил Болгарии ответом на высылку 70 российских дипломатов. Его слова приводит ТАСС.

Депутат не исключил, что Москва примет симметричное решение относительно болгарской дипломатической миссии в Российской Федерации, назвав сложившуюся ситуацию серьезным ударом.

«Подобное отношение между государствами, которые традиционно связывали серьезные узы взаимодействия, экономического и культурного сотрудничества. Боюсь, что такое решение было принято далеко западнее Болгарии», — указал Слуцкий.

Он добавил, что к болгарской дипмиссии у Москвы есть «реальные, а не взятые из воздуха вопросы». По словам депутата, произошедшее показывает масштаб давления на Россию. Глава комитета Госдумы заключил, что подобные необоснованные шаги «ожидает механизм возвратной пружины».

Ранее стало известно, что Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на этот шаг.

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Марина Совина
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