Власти пообещали «правдами и неправдами» искать решение для важной отрасли

Вице-премьер Борисов заявил о ставке России на кооперацию с Китаем в микроэлектронике

В условиях отказа ряда зарубежных фабрик по производству микроэлектроники работать с Россией власти рассчитывают искать решение для развития важной отрасли, в том числе ориентируясь на помощь Китая, пообещал вице-премьер Юрий Борисов. Его выступление на форуме «Инженеры будущего» цитирует ТАСС.

Он пояснил, что отказ от сотрудничества Samsung и TSMC представляет собой проблему. «Как мы будем из нее выходить? Безусловно, мы будем правдами и неправдами искать выходы на эти фабрики. Пока у нас нет собственного производства, сделать конкурентоспособный проект невозможно», — пояснил он.

Ставка делается на кооперацию с Китаем, поскольку страна раньше России «озаботилась технологическим суверенитетом в этой области», вложив в нее огромные средства, добавил вице-премьер. Он выразил надежду, что Пекин поможет Москве в сложившейся ситуации.

Тайваньская компания TSMC еще в феврале подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус».

В конце мая его разработчик заявил, что может перенести производство в Россию из-за того, что работа с Тайванем больше невозможна. Однако для реализации намерения потребуются существенные средства, а с точки зрения технологий перенос производства является шагом назад, считают специалисты.

В июне СМИ узнали, что может оказаться заморожен и проект серверных процессоров Baikal-S, что также связано с проблемами сотрудничества с TSMC. Теперь выпуск и продажа Baikal-S отменены, и, по словам осведомленных источников, уже произведенные комплектующие для компьютеров и ноутбуков Baikal-M в страну тоже не поступают.