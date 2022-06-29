Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о сбитых Су-25 и Ми-8 на Украине

Минобороны России заявило о сбитом Су-25 в Харьковской области и Ми-8 под Николаевом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области, а также вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Архангельское Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, были сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, а также Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны заявили, что за прошлые сутки российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

Также в ведомстве добавили, что было уничтожено порядка 10 единиц боевой техники противника.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.