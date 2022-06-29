Минобороны сообщило о сбитых Су-25 и Ми-8 на Украине

Минобороны России заявило о сбитом Су-25 в Харьковской области и Ми-8 под Николаевом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области, а также вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Архангельское Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, были сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, а также Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны заявили, что за прошлые сутки российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

Также в ведомстве добавили, что было уничтожено порядка 10 единиц боевой техники противника.