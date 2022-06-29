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Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся авиарейсы по России и за границу

Минтранс: авиакомпании вернут россиянам деньги за отмененные из-за западных санкций рейсы

Фото: Christoph Hardt / globallookpress.com

Отечественные авиакомпании вернут россиянам деньги за несостоявшиеся из-за западных санкций и ситуации на Украине авиарейсы по России и за границу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс.

Так, в ведомстве сообщили, что с 20 российскими авиаперевозчиками заключено соглашение на возмещение отечественным туристам стоимости покупки билетов на отмененные внутренние рейсы с 24 февраля по 1 июля и на международные — с 24 февраля по 31 октября.

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В пресс-службе уточнили, что субсидии были выделены в размере 16,9 миллиарда рублей. Планируется, что итогом реализации программы станет возврат перевозчиками денежных средств не менее чем за миллион билетов. В августе и октябре 2022 года министерство также планирует заключить аналогичные соглашения.

Ранее сообщалось, что режим ограничения полетов в ряд авиагаваней южных и центральных регионов России продлен до 6 июля. В Росавиации уточнили, что временный запрет распространяется на 11 аэропортов, в числе которых воздушные гавани Краснодара, Анапы, Симферополя и Геленджика.

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Валентина Процкова
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