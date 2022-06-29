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Байден завил о провале попыток России добиться «финляндизации» Европы

Байден заявил, что власти России добились «натоизации» Европы

Фото: Peter Kneffel / Globallookpress.com

Попытки Москвы добиться нейтральной и лояльной политики европейских стран по отношению к России провалились, и российские власти добились «натоизации» Европы. Об этом на саммите НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

«Меня спрашивали [о ситуации с НАТО], о Финляндии и Швеции, когда их лидеры приезжали в Белый дом. Я заявил, что [президент России Владимир] Путин надеялся на "финляндизацию" Европы, но получит он "натоизацию" Европы. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Я думаю, что это необходимо», – сказал американский лидер.

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Ранее Байден заявил, что США решили изменить силовую позицию в Европе с учетом угроз, исходящих от России после начала спецоперации на Украине. Политик подтвердил, что Соединенные Штаты направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, увеличат число эсминцев в Испании до шести с четырех и создадут штаб 5-й армии в Польше. Также он указал на намерения Белого дома укрепить силы средств противовоздушной обороны в Германии и Италии.

После начала специальной военной операции на Украине Швеция и Финляндия, долгие годы сохранявшие нейтральный статус, подали заявки на вступление в НАТО.

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Анжелика Бережная
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