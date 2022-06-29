Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости

Риелтор Бендриков рекомендовал отложить покупку квартиры на осень

Если покупка квартиры является вынужденной, со взятием ипотеки, ее лучше отложить на осень, когда ожидается очередное снижение процентной ставки, посоветовал россиянам в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Олег Бендриков. Он добавил, что в качестве инвестиции недвижимость можно покупать уже сегодня, но в случае со вторичкой — только при значительном дисконте от собственника.

«Я бы сказал, что смысл покупки недвижимости сегодня есть только про наличии определенных обстоятельств, — заметил Бендриков. — Есть сейчас те, кто пытаются выбить дисконты у застройщиков или на вторичке с живыми деньгами, есть те, кто покупает жилье вынужденно по ипотечной программе. Могу сказать, что по вторичке вряд ли будет понижение цены, максимум на 5-7 процентов. При этом число потенциальных покупателей осенью будет расти».

Первичка

Покупка первичной недвижимости в качестве инвестиции, особенно на стадии котлована, по мнению риелтора, может оказаться достаточно выгодной: в перспективе цены падать не будут.

«Застройщики сейчас вынуждены достраивать объекты, покупая материалы по уже завышенным ценам. К тому же, у многих еще и кредиты под очень высокие проценты, потому потенциала для снижения цен на квадратный метр нет. А если мы говорим о перспективе 5-7 лет при покупке квартиры на этапе котлована, то инвестор будет в плюсе в любом случае. По крайней мере, очень хочется в это верить, потому что ведь никто из нас не знает, что будет происходить дальше, что произойдет с курсом валюты», — заметил риелтор.

Бендриков объяснил, что на стоимость квадратного метра, как правило, влияют два фактора: курс валют и ипотечные ставки. Ставки снижаются, валюта тоже дешевеет, но собственники все равно привыкли к картине мира, когда квартира должна стоить «немыслимых денег».

Они все еще хотят получать суммы, которые фиксировались в январе-марте, что, естественно, влияет на общую динамику цен на рынке Олег Бендриков риелтор

Вторичка

Покупать вторичную недвижимость с инвестиционными целями, по мнению Бендрикова, имеет смысл только при наличии значительного дисконта от собственника.

«Сейчас, в среднем, метр стоит 220 тысяч, если это большая площадь и отдаленная от метро локация. У метро — минимум 260-270 тысяч. Если получится сторговаться на скидку в 10-15 процентов, то можно вкладываться и оказаться в итоге в плюсе. Ну а если покупать по рыночной цене, то это уже не инвестиция, а просто сохранение средств», — заметил риелтор.

Что касается вынужденной покупки с использованием ипотеки, такие сделки Бендриков рекомендует отложить на осень, дождавшись снижения ключевой ставки ЦБ.

Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 10,5 процента, так что я бы подождал до осени. Ведь даже один процент существенно сказывается на ежемесячном платеже Олег Бендриков риелтор

«С другой стороны, на рынке существует дисконт, причем, очень выраженный: если в последние года два люди брали квартиры практически не торгуясь, то теперь, при наличии живых денег, легко можно забрать за 13 миллионов квартиру, стоившую 15», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он объяснил это тем, что есть люди, которые до сих пор хотят уехать из России и распродают недвижимость, есть и те, кто хочет инвестировать полученные от продажи квартиры средства в валюту, чтобы выиграть на курсе.

«Пока курс выгодный, собственники готовы делать скидки, даже если они скинут 1,5 миллиона, то все равно выиграют. Одно дело купить доллар на 15 миллионов по 75 рублей, и совсем другое на 13 миллионов, но по 60», — заметил риелтор.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве трехкратно выросла выдача льготной ипотеки. В мае 2022 года россияне оформили льготную ипотеку на сумму 22,9 миллиарда рублей — в 2,8 раза больше показателя апреля.

В банке ВТБ после снижения ставки по льготной ипотеке существенно повысился спрос на ипотечные кредиты. О том, что россияне массово заинтересовалась приобретением жилья по госпрограмме, говорится в материалах банка. Среднедневное количество заявок по льготной ипотеке в банке достигло 1,2 тысячи — за неделю рост составил 70 процентов.