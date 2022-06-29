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В Швеции испугались «символа русского царизма»

Шведский офицер Шевик заявил, что на острове Готланд испугались «символа русского царизма»

Фото: @IngebriktSjovik

Муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик заявил в интервью SVT, что на шведском острове Готланд испугались «символа русского царизма».

Он рассказал, что на паромах продавались сувенирные футболки, на которых дизайнеры над гербом острова разместили корону Российской империи.

«Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?» — сказал Шевик.

По мнению экс-офицера, изображение является «антиисторичным», но появилось в результате ошибки, а не злого умысла. Тем не менее, политик указал, что в свете напряженной геополитической ситуации такой «штрих» может быть выгоден для Москвы.

Менеджер магазина, в котором продавалась футболка, Адам Якобссон отметил, что изделие уже снято с продажи. По его словам, Шевик стал первым, кто обратил внимание на неточность. «Мы не знали, что это царская корона, и что она символизирует Россию», — добавил он.

В январе 2022 года сообщалось, что Швеция укрепила боевую готовность на острове Готланд из-за «деятельности России в регионе», разместила там боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Министр обороны страны Петер Хультквист подчеркнул, что Швеция усилила свое положение для защиты от угрозы, исходящей от России.

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Марина Совина
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