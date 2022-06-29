Одна фраза Путина про «Искандер-М» насторожила Пентагон

The Hill: заявление Путина о передаче Минску комплексов «Искандер-М» насторожило Пентагон

Новое заявление российского президента Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» насторожило Пентагон и вызвало опасение. Об этом сообщила обозреватель The Hill Эллен Митчелл.

По ее словам, обещание российского лидера про ракетные системы для Минска расценивается США как «бесцеремонное» заявление.

Ранее в июне президент России в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М». Путин также отметил, что такие комплексы можно применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров. В качестве мишеней для «Искандер-М» будут, в частности, ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.