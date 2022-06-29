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В Крыму назвали удары ВСУ по буровым платформам актами терроризма

Глава Госсовета Крыма Константинов счел удары ВСУ по буровым платформам актами терроризма

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал удары украинской армии по нефтяным буровым платформам полуострова актами терроризма. Его слова в эфире крымского телеканала «Миллет» приводит РИА Новости.

В частности, он заявил, что «украинское руководство скатилось к банальному терроризму». Кроме того, инциденты в отношении представителей администрации в Херсонской области спикер Госсовета Крыма также счел очередным проявлением террористической деятельности.

Впервые буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 июня. По утверждению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, пострадали пять человек, спасатели также ищут еще семь человек. Новый обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован 26 июня.

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Марина Совина
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