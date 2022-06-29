Шольц посмеялся после вопроса о безопасности Украины

Канцлер Германии Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

Так, Шольцу был задан вопрос, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», — сказал канцлер, улыбаясь и тихо смеясь.

При этом Шольц выдержал длительную паузу между словами. Участники встречи также рассмеялись после ответа главы правительства.

Ранее Шольц заявил, что для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла». По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.