В Молдавии назвали спекуляцией заявления о поддержке санкций против России
В МИД Молдавии заявили, что статус кандидата в ЕС не требует антироссийских санкций
Статус кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС) не обязывает Молдавию поддерживать антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД страны Нику Попеску, передает «Интерфакс».
Глава ведомства сказал, что документы ЕС не предусматривают такого условия, и назвал сообщения о возможном присоединении страны к санкциям спекуляцией.
«Молдавия соблюдает многие ограничения, введенные международным сообществом», — отметил Попеску.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что страна поддержит санкции Евросоюза против России. Спикер подчеркнул, что ограничительные меры нацелены на прекращение ведения боевых действий на территории Украины.