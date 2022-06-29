В Молдавии назвали спекуляцией заявления о поддержке санкций против России

В МИД Молдавии заявили, что статус кандидата в ЕС не требует антироссийских санкций

Статус кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС) не обязывает Молдавию поддерживать антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД страны Нику Попеску, передает «Интерфакс».

Глава ведомства сказал, что документы ЕС не предусматривают такого условия, и назвал сообщения о возможном присоединении страны к санкциям спекуляцией.

«Молдавия соблюдает многие ограничения, введенные международным сообществом», — отметил Попеску.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что страна поддержит санкции Евросоюза против России. Спикер подчеркнул, что ограничительные меры нацелены на прекращение ведения боевых действий на территории Украины.

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