В России сравнили просьбу Зеленского к НАТО с анекдотом

Политолог Бальбек сравнил просьбу президента Украины Зеленского к НАТО с анекдотом

В НАТО не сомневаются в успехе специальной военной операции России на Украине, поэтому ситуацию с просьбой украинского лидера Владимира Зеленского к альянсу о гарантиях безопасности можно сравнить с известным анекдотом. Об этом заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал в морг», — процитировал он анекдот. Бальбек добавил, что именно так ответили на просьбу президента Украины в НАТО.

Альянсу нет большого смысла тратить силы на гарантии безопасности, а также дорогостоящую поддержку, добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде призвал альянс предоставить республике гарантии безопасности. Помимо этого, он потребовал предоставить стране военную помощь в виде современного противоракетного и противовоздушного вооружения, а также помочь финансово.

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