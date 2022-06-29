Члена «Исламского государства» осудили на 15,5 года за подготовку теракта

На Ставрополье члена «Исламского государства» осудили на 15,5 года за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 15,5 года колонии строгого режима со штрафом в 130 тысяч рублей члена запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» Хисрави Ахмада Саидзоду за подготовку теракта и незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным инстанции, 12 марта 2021 года уроженец Узбекистана, находясь в Москве, вступил в ИГ и принес присягу его руководителю. Позже он приехал на Ставрополье, где с 8 по 11 апреля по согласованию с сообщником приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Его он хотел передать знакомым, планировавшим устроить теракт на территории Ставропольского края. Собрать СВУ до конца мужчина не успел, так как 11 апреля его задержали силовики.

14 июня сообщалось, что на Сахалине членов террористической организации осудили за подготовку нападений на неславян.