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В Херсонской области задержали диверсионную группу украинских террористов

РИА Новости: российские силовики задержали диверсионную группу в Херсонской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Херсонской области российским силовикам удалось задержать диверсионную группу украинских террористов. При себе у них оказалось стрелковое оружие, пластид со средствами взрывания, бронежилеты и боеприпасы, переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла», а также противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, сообщил корреспондент РИА Новости.

В оперативной работе приняли участие сотрудники краснодарского ОМОН. В ходе операции удалось установить и задержать всех членов диверсионной группы. Они дают показания. Отмечается, что среди их целей для диверсий были пункты временной дислокации российских солдат, а также представителей военно-гражданской администрации области.

«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — заявил один из сотрудников силового ведомства.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отверг обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам и мирному населению Украины, заявив, что они не являются целями в ходе спецоперации.

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Марина Совина
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