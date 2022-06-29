В США рассказали об угрозе для беженок с Украины в Европе

The Hill: преступники в Европе с помощью соцсетей торгуют беженками с Украины

В Европе преступники активно торгуют беженками с Украины с помощью социальных сетей. Об этом сообщило издание The Hill.

Как стало известно изданию, злоумышленники используют группы в соцсетях и мессенджеры для сексуальной эксплуатации и торговли украинками. В руки бандитам попадаются в основном женщины, ищущие жилья в стране пребывания. Заманивают украинок псевдоволонтеры, предлагающие помощь с поиском крыши над головой.

The Hill рассказывает, что исследования компании Thomson Reuters показали высокий спрос на интимные услуги или сексуальный контент с женщинами с Украины в странах Европы. Согласно данным Google, количество соответствующих поисковых запросов в Интернете выросло на 200 процентов с 27 февраля по 5 марта.

«Европейские женщины, восточноевропейские женщины, украинские женщины подвержены риску: их часто заманивают и вовлекают в секс-торговлю», — заявил изданию старший советник Thomson Reuters по вопросам преступлений в области прав человека Хизер Фишер. Преступники используют интернет, поскольку полиции удалось присечь их деятельность на улицах.

Ранее политолог Александр Асафов рассказал «Ленте.ру», что в Европе растет недовольство украинскими беженцами: общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться. «Европа не в первый раз сталкивается с проблемой беженцев, — напомнил Асафов. — Она уже успела накопить большой, в том числе и негативный, опыт (...) Сейчас, несмотря на общую риторику гуманизма, достаточно резко меняются условия проживания беженцев»