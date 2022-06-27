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В Европе заметили рост недовольства украинскими беженцами

Политолог Асафов заявил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Европе растет недовольство украинскими беженцами: общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться, считает политолог Александр Асафов. Он также обратил внимание на то, что постепенно страны отменяют льготы и ужесточают правила для получения статуса беженца. О судьбе украинцев в Европе специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты. Это связано с тем, что местные жители не готовы оставлять их одних в своих жилищах в летний период, сообщает портал NU.nl. «Голландцы открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние», — говорится в материале.

Ужесточение режима

«Европа не в первый раз сталкивается с проблемой беженцев, — напомнил Асафов. — Она уже успела накопить большой, в том числе и негативный, опыт: здесь и проблемы интеграции в европейское общество, и рост криминала, и прочие трудности. Сейчас, несмотря на общую риторику гуманизма, достаточно резко меняются условия проживания беженцев».

Например, появилась проблема повторного въезда для тех, кто получил статус беженца, решил съездить обратно и теперь возвращается в страну

Александр Асафовполитолог

Также, по словам политолога, страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, условия для них становятся похожи на те, которые предлагаются приезжим с Ближнего Востока. Асафов связывает это и с ростом недовольства в обществе, которое также повлекло за собой отмену премиальных условий для граждан Украины.

«Это та цена, которую Европе придется платить. Особенно теперь, после предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, очень трудно будет объяснить изменение отношения к беженцам из этой страны, потому, несмотря на отмену ряда льгот, общий тренд помощи украинцам сохранится», — предположил политолог.

Тем не менее он допустил ужесточение правил предоставления статуса беженца: в нем могут начать отказывать за неимением достаточных оснований, наличия средств к существованию. В Германии, к примеру, по словам Асафова, начали даже оценивать стоимость машины: если она оказывается слишком дорогой, в материальной поддержке отказывают.

«Первая волна такой всеобъемлющей помощи сошла. Дальше, наверное, будут принимать решения по размещению беженцев не в отелях, а в спецгородках. В Великобритании уже рассматривают размещение людей не внутри страны, а на британских территориях в Руанде. Кроме того, и трудоустроить всех беженцев практически невозможно. Так что тема это сложная, непонятная. Европейцы продолжат помогать, но сжав зубы, ради демонстрации антироссийской риторики», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Причины недовольства

Асафов предположил, что недовольство европейцев беженцами связано с тем, что украинцы, как считают граждане, злоупотребляют их гостеприимством.

«Судя по тем роликам, которые публикуют разные, в том числе и западные СМИ, украинцы ведут себя довольно странно по отношению к своим благодетелям. Они не хотят интегрироваться, демонстрируют деструктивное поведение, злоупотребляют алкоголем, устраивают драки, поножовщины, доходит даже до убийств. И люди не понимают, почему те, кто приехал просить помощи, ведут себя так, словно каждый день у них — это праздник и фестиваль», — объяснил политолог.

Он заключил, что украинцы, как и беженцы из других стран, часто демонстрируют нежелание работать, злоупотребляют своим статусом, что, естественно, вызывает протест у граждан стран, которые хотели им помочь.

Хотелось бы, кстати, напомнить, что прошлый миграционный кризис привел к появлению альтернативной и очень серьезной политической силы в Германии, партии "Альтернатива для Германии". Не исключено, что текущая ситуация даст импульс к дальнейшему развитию этой линии или даже появлению новых сил

Александр Асафовполитолог

Ранее журналист Ханна Робертс заявила, что жители английского города Рединг стали жаловаться на усталость из-за ситуации с украинскими беженцами. По словам обозревателя, многие британцы с радостью приняли у себя беженцев с Украины, однако через четыре месяца энтузиазма у них стало меньше.

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Наталия Белова
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