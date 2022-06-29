Зеленского обвинили в театральных трюках в Совбезе ООН

Зампостпреда Полянский: театральные трюки Зеленского не подняли градус дискуссии в СБ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены Совета безопасности (СБ) ООН начинают уставать от темы Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече Совбеза ООН и обвинил его в театральных трюках. По его мнению, уловки главы государства не подняли градус дискуссии на заседании.

«Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете"», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что антироссийский нарратив западных членов СБ по-прежнему остается, «но... былого "огонька" уже нет». «Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей», --отметил он.

По словам Полянского, на заседании 28 июня российская делегация представила хронологию работы украинской «фабрики фейков» — от «русского корабля» со Змеиного острова и «Призрака Киева» до «ракетного удара» по торговому центру в Кременчуге.

Ранее Полянский раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что его речь не согласовали со всеми членами органа. «Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — отметил дипломат.