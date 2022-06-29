Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Спорт

Лишенный золота ОИ Ухов рассказал о наказании за отрицательную допинг-пробу

Лишенный золота ОИ Иван Ухов рассказал, что его наказали за отрицательную допинг-пробу

Фото: Chuck Myers / Globallookpress.com

Российский легкоатлет Иван Ухов раскрыл подробности решения о его дисквалификации за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам прыгуна в высоту, его допинг-проба дала отрицательный результат, однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) решили, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова являются достаточным основанием для наказания россиянина. «Мне предложили подать апелляцию, я сказал: окей, развлекайтесь. Понимал, что это абсолютно бесперспективно», — заявил Ухов.

В 2019 году Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. Прыгун был дисквалифицирован на четыре года. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Помимо этого, суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, его лишили золота Олимпиады-2012 в Лондоне. 7 апреля этого года срок дисквалификации Ухова сократили до двух лет и девяти месяцев.

В 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Время роста
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине
Попавший в смертельное ДТП сын бизнесмена из Крыма снимал дрифты на BMW на видео
Великобритания ввела санкции против миллиардера Владимира Потанина
Индия начала платить России необычным способом
Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине
Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены
На московских улицах появятся точки с бесплатным Wi-Fi
Спецоперация ФСБ в Волгограде против готовивших захват власти попала на видео
В Латвии предупредили Украину о долгом процессе вступления в ЕС
МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.