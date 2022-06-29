Лишенный золота ОИ Ухов рассказал о наказании за отрицательную допинг-пробу

Лишенный золота ОИ Иван Ухов рассказал, что его наказали за отрицательную допинг-пробу

Российский легкоатлет Иван Ухов раскрыл подробности решения о его дисквалификации за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам прыгуна в высоту, его допинг-проба дала отрицательный результат, однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) решили, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова являются достаточным основанием для наказания россиянина. «Мне предложили подать апелляцию, я сказал: окей, развлекайтесь. Понимал, что это абсолютно бесперспективно», — заявил Ухов.

В 2019 году Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. Прыгун был дисквалифицирован на четыре года. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Помимо этого, суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, его лишили золота Олимпиады-2012 в Лондоне. 7 апреля этого года срок дисквалификации Ухова сократили до двух лет и девяти месяцев.

В 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.